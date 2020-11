Hoffenheim beendet Team-Quarantäne - Training am Montagnachmittag

Hoffenheim nimmt das wegen acht Coronafällen ausgesetzte Mannschaftstraining am Montagnachmittag, fünf Tage vor dem Spiel gegen Stuttgart, wieder auf.

Zuzenhausen (SID) - Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim nimmt das wegen acht Coronafällen ausgesetzte Mannschaftstraining am Montagnachmittag wieder auf. Das teilten die Kraichgauer fünf Tage vor dem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart am Samstag (15.30 Uhr/Sky) mit. In Abstimmung mit den Gesundheitsbehörden beenden die Hoffenheimer die freiwillige Team-Quarantäne.