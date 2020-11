FC Bayern: So entdeckte der Rekordmeister Tangyu Nianzou Kouassi

Rangnick schwärmt von Nianzou

Flick hält viel von seinem neuen Defensiv-Allrounder und traut ihm den Durchbruch zu. Ebenso eine bedeutende Rolle im defensiven Mittelfeld oder in der Innenverteidigung. Dort kann er halblinks und halbrechts spielen, was für die Bayern vorteilhaft ist, da Linksfuß David Alaba die Münchner verlassen dürfte und der Vertrag mit Jérôme Boateng wohl nicht verlängert wird.

Bayern entdeckt Nianzou bei Jugendturnier

Den in Paris geborenen Franzosen, seine Eltern stammen von der Elfenbeinküste, hatte auch Rangnick schon lange auf dem Radar: "Ich war zwei Jahre lang mit dem Spieler und den Eltern in Kontakt", verriet er bei SPORT1 .

In Paris verzichtete er dafür auf eine Vertragsverlängerung, was PSG-Trainer Thomas Tuchel in Rage brachte, zumal er ihn mit 17 Jahren und 184 Tagen zum jüngsten Champions-League-Spieler in der Geschichte des Vereins machte. "Ich hatte eine sehr gute Beziehung mit diesem Trainer. Aber ich habe mich entschieden, zum FCB zu gehen. Ich wollte mich verändern und weiterentwickeln", sagte Nianzou bei seiner Präsentation in München.