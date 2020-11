Niederlande: Feyenoord unter Advocaat ein Jahr ungeschlagen

Am 27.10.2019 verlor Feyenoord mit 0:4 bei Ajax Amsterdam, im Anschluss trat Jaap Stam als Trainer zurück. Drei Tage nach der Klatsche übernahm Trainerlegende Dick Advocaat – und legte eine beeindruckende Serie hin, die bis heute andauert. Seit Advocaats Amtsübernahme vor fast 13 Monate hat Feyenoord noch kein Spiel in der Eredivisie verloren.

Bei Advocaats Start war der Traditionsklub auf Rang zwölf abgerutscht. Der frühere Gladbach-Coach führte sein Team zum Saisonende auf Rang drei. Auch ins Pokalfinale führt Advocaat sein Team, allerdings fiel das der Coronapandemie zum Opfer, so dass kein Sieger ermittelt werden konnte. In der aktuellen Spielzeit ist Feyenoord nach acht Spieltagen auf Platz vier, allerdings fehlen nur drei Punkte auf Spitzenreiter Ajax Amsterdam.

Feyenoord seit 22 Ligaspielen ungeschlagen

Doch warum ist Feyenoord unter dem 73-Jährigen Advocaat, der jüngst den Altersrekord für Eredivisie-Trainer geknackt hat, so erfolgreich? Während Stam versuchte, modernes Gegenpressing zu installieren, vertraut Advocaat eher altbewährten Methoden: Defensive Komptaktheit, die die Räume für die Gegner möglichst eng macht und so kaum Torchancen zulassen soll.

Laut Berghuis ist Advocaat, der in der Saison 04/05 ein halbes Jahr bei den Fohlen an der Seitenlinie stand, nie zufrieden, habe zudem auch dafür gesorgt, dass diese Mannschaft diese Einstellung verinnerlicht habe. "Der Trainer stachelt uns immer wieder mit seiner Kritik an, so bleiben wir konzentriert."