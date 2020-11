Knaak, Lattwein, Maier und Berger kehren zu DFB-Frauen zurück

Zum Jahresabschluss kehren Turid Knaak, Lena Lattwein, Leonie Maier und Ann-Katrin Berger in das Aufgebot des Frauenfußball-Nationalteams zurück.

Frankfurt/Main (SID) - Zum Jahresabschluss kehren Turid Knaak (Atletico Madrid), Lena Lattwein (TSG Hoffenheim), Leonie Maier (FC Arsenal) und Ann-Katrin Berger (FC Chelsea) in das Aufgebot des Frauenfußball-Nationalteams zurück. Das Quartett gehört nach Verletzungen zum 24-köpfigen Kader für die finalen EM-Qualifikationsspiele in Ingolstadt gegen Griechenland (27. November) und in Irland (1. Dezember).