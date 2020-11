Call of Duty: Warzone: Private Matches sind da!

Seit dem 10. November ist es nun möglich private Matches in Warzone zu hosten © Activision

In Patch 1.29 können Spieler erstmals eigene Battle Royale Sessions in Warzone starten. Dieses kleine, aber feine Feature könnte den eSports-Stein ins Rollen bringen.

Damit hat wohl niemand so bald gerechnet. Infinity Ward haben im aktuellsten Update ein klitzekleines, verstecktes Feature hinzugefügt, das den Weg für eSports in Warzone ebnen könnte. Ohne große Ankündigung sind plötzlich private Matches und Lobbys im Call of Duty Battle Royale verfügbar!