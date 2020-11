FIFA plant neue Regeln um Berater zu stoppen

Die FIFA will im kommenden Jahr neue Regeln auf dem Transfermarkt einführen. Leidtragende wären die Spielerberater.

Wie die niederländische Website Voetbalzone berichtet, hat die FIFA genug von den Machenschaften der Berater und will neue Regeln auf dem Transfermarkt einführen.

Der Weltverband reagiert damit auf die stetig steigenden Provisionszahlungen an die Spielervertreter.

FIFA geht gegen Raiola und Co. vor

Prominentestes Beispiel ist Mino Raiola. Dieser hat in seiner Tätigkeit als Spielerberater nach Informationen von Forbes bereits rund 480 Millionen Euro verdient.

Interesse der Spieler soll in Vordergrund rücken

Die neuen Beschlüsse sehen unter anderem vor, dass die Interessensvertreter zukünftig Provisionen von nicht mehr als zehn Prozent der Ablösesumme an den abgebenden Verein sowie drei Prozent der Einnahmen des Spielers bekommen sollen.

Gerrit Cole ist mit seinem Neunjahresvertrag über unglaubliche 324 Millionen Dollar bei den New York Yankees der neueste Rekordverdiener im US-Sport. Nie kassierte ein MLB-Pitcher mehr. Zu verdanken hat er das neben seiner Klasse auch seinem Berater... © dpa Picture Alliance

Scott Boras ist eines der weltweiten Schwergewichte. Neben Cole brachte er zuletzt auch seinen Baseball-Klienten Stephen Strasburg und Anthony Rendon neue Mega-Deals und verdiente allein mit dem Trio 40,7 Millionen Dollar an Provision - in gerade einmal drei Tagen © Getty Images

Sie agieren im Hintergrund, haben aber längst einen Teil der Macht im internationalen Spitzensport übernommen: Spielerberater fädeln Millionen-Transfers ein und verdienen sich durch lukrative Geschäfte eine goldene Nase. SPORT1 präsentiert das "Forbes"-Ranking der Top-Spielerberater und Beraterfirmen im Sport 2019 © SPORT1-Montage: Veith Nurtsch/Getty Images/iStock

RANG 25: NEZ BALELO - MAXIMAL MÖGLICHE PROVISION: 29,6 MIO: Er war selbst professioneller Baseball-Spieler, seit 2006 arbeitet er für die 'Creative Artist Agency', die mächtigste Beraterfirma der Welt. Balelo betreut knapp 50 Klienten, darunter MLB-Stars wie Ryan Braun, Shohei Ohtani und Jean Segura ©

RANG 24: JAY-Z - PROVISION: 29,8 MIO: Jay-Z kann nicht nur Musik! Mit seiner 2013 gegründeten Beraterfirma 'Roc Nation Sports' betreut der Rapper Stars aus verschiedenen Sportarten. Zu seinen wertvollsten Klienten gehören die NFL-Runningbacks Todd Gurley und Saquon Barkley sowie die NBA-Stars Kevin Durant und Kyrie Irving. Auch bekannte Namen aus der Bundesliga lassen sich von Jay-Z beraten: Jérome Boateng und Axel Witsel sind bei ihm unter Vertrag © Getty Images

RANG 23: J.P. BARRY - PROVISION: 30 MIO: Er ist einer der weltweit einflussreichsten Agenten im Eishockey. Für die 'Creative Artist Agency' hat Barry Deals in Höhe von rund 750 Millionen Dollar abgeschlossen. Er betreut mehr als 70 Spieler, darunter NHL-Angreifer Evgeni Malkin von den Pittsburgh Penguins © Getty Images

RANG 22: CRAIG OSTER - PROVISION: 30,3 MIO: Oster ist die Nummer eins der Beraterfirma 'Newport Sports' Management, die insgesamt über 150 Eishockeyspieler unter Vertrag hält. Er betreut einige der bestbezahlten NHL-Stars wie den Sharks-Verteidiger Erik Karlsson (Bild) und Keeper Henrik Lundqvist von den New York Rangers © Getty Images

RANG 21: JIMMY SEXTON - PROVISION: 31,2 MIO: Als jüngster Spielerberater der Football-Geschichte hat sich Sexton (l.) einen Namen in der NFL gemacht. Für die 'Creative Artist Agency' schloss er Verträge mit einem Volumen von einer Milliarde US-Dollar ab. Zu seinen Schützlingen gehört unter anderem Chargers-Quarterback Philip Rivers © Getty Images

RANG 20: ADAM KATZ - PROVISION: 32,2 MIO: Katz arbeitet für die Agentur 'Wasserman', die Nummer zwei der weltweit mächtigsten Beraterfirmen. Er betreut insgesamt 65 Spieler aus der MLB, darunter den Pitcher der San Francisco Giants, Jeff Samardzija ©

RANG 19: RICH PAUL - PROVISION: 32,6 MIO: Seit der Gründung seiner Agentur 'Klutch Sports Group' 2012 zählt Rich Paul (oben) zu den mächtigsten Spielerberatern der NBA. Die Beraterfirma wurde vor allem durch Pauls langjährigen Freund und prominentesten Klienten LeBron James berühmt. Mittlerweile gehören auch Lakers-Star Anthony Davis und Washingtons Point Guard John Wall zu den Spielern, die Paul berät © Getty Images

RANG 18: DREW ROSENHAUS - PROVISION: 34,6 MIO: Sein Spitzname ist 'der Hai', denn Rosenhaus (l.) schnappt sich in der NFL nur die großen Fische: Antonio Brown und T.Y. Hilton sind nur zwei der insgesamt knapp 300 Spieler, die bei 'Rosenhaus Sports Representation', der Agentur, die er zusammen mit seinem Bruder gründete, unter Vertrag stehen © Getty Images

RANG 17: MARK BARTELSTEIN - PROVISION: 34,7 MIO: Bartelstein begann als Investmentbanker, bevor er 1985 die Spieleragentur 'Priority Sports & Entertainment' gründete, die mittlerweile zu den Top 20 der Beraterfirmen weltweit zählt. Sie berät Stars aus der NBA und NFL, dazu zählen unter anderem Bradley Beal (Bild), Tim Hardaway Jr. und Gordon Hayward © Getty Images

RANG 16: JOEL SEGAL - PROVISION: 35,5 MIO: Segal ist die Nummer eins in Sachen Football bei 'Lagardère Sports'. Knapp 80 NFL-Stars stehen bei ihm unter Vertrag, das Volumen seiner Spielervermittlungen beläuft sich insgesamt auf über eine Milliarde US Dollar. Dazu beigetragen haben unter anderem der Linebacker der Chicago Bears, Khalil Mack (Bild), und der Cornerback der New York Jets, Trumaine Johnson © Getty Images

RANG 15: JEFF BERRY - PROVISION: 36,4 MIO: Nachdem Berry selbst Baseball-Spieler und anschließend Trainer am College war, betreut er nun zahlreiche Spieler aus der MLB für die 'Creative Artists Agency'. Er hat es geschafft, Deals in Rekordhöhe abzuschließen. Zu diesen zählen unter anderem der von Buster Posey (Bild), der für 167 Millionen US Dollar zu den San Francisco Giants wechselte © Getty Images

RANG 14: LEON ROSE - PROVISION: 38 MIO: Er ist weltweit die Nummer zwei der mächtigsten Spielerberater im Basketball und die Liste der NBA-Stars, die er berät, ist beeindruckend: Chris Paul, Karl-Anthony Towns und Joel Embiid (Bild) werden unter anderem bei der 'Creative Artists Agency' von Rose beraten © Getty Images

RANG 13: DAN LOZANO - PROVISION: 40,1 MIO: Mit seiner Agentur 'MVP Sports Group' hat er einige der größten Deals eingefädelt, die es in der Sportwelt jemals gegeben hat. Dazu zählt allen voran der 300-Millionen-Dollar-Deal für den Wechsel von Manny Machado zu den San Diego Padres © Getty Images

RANG 12: PAT BRISSON - PROVISION: 42,9 MIO: Mit Verträgen im Wert von über einer Milliarde Dollar ist Brisson (Creative Artist Agency) der weltweit erfolgreichste Spielerberater im Eishockey. Dazu beigetragen haben der 12-Jahres-Vertrag von Sidney Crosby mit den Pittsburgh Penguins in Höhe von 104 Millionen US Dollar ebenso wie der Acht-Jahres-Vertrag über 84 Millionen US Dollar von Stürmerstar Jonathan Toews © Getty Images

RANG 11: VOLKER STRUTH - PROVISION: 43,7 MIO: Der wohl bekannteste deutsche Spielerberater ist Volker Struth. Er berät mit seiner Firma 'SportsTotal' insgesamt knapp 100 Spieler mit einem Gesamtmarktwert von über 400 Millionen Euro. Die prominentesten sind Toni Kroos und Marco Reus © Getty Images

RANG 10: TODD FRANCE - PROVISION: 44,8 MIO: Seitdem er für die 'Creative Artists Agency' tätig ist, hat sich Todd France bis unter die Top Ten der weltweit einflussreichsten Spielerberater hochgearbeitet. Über 80 Football-Spieler zählen zu seinem Portfolio, die bekanntesten unter ihnen sind Aaron Donald von den LA Rams (Bild), Houston Texans DeAndre Hopkins und Fletcher Cox von den Philadelphia Eagles © Getty Images

RANG 9: TOM CONDON - PROVISION: 46,6 MIO: Sein Weg zum Spielerberater ist beeindruckend: Zunächst spielte Condon selbst als Lineman für die Kansas City Chiefs. Noch während seiner aktiven Karriere begann er, seine Teamkollegen zu beraten. Seither hat er sich bei der 'Creative Artist Agency' zu einem der mächtigsten Agenten im Football hochgearbeitet und betreut die Quarterback-Legenden Eli und Peyton Manning oder Drew Brees und Matt Ryan © Getty Images

RANG 8: JOEL WOLFE - PROVISION: 50,8 MIO: Als Vize-Präsident der Agentur 'Wasserman' gehört Wolfe zu den Top-Ten-Spielerberatern weltweit. Sein erfolgreichster Deal war der 13-Jahres-Vertrag von MLB-Star Giancarlo Stanton bei den Miami Marlins in Höhe von Sage und schreibe 325 Millionen US Dollar © Imago

RANG 7: SAM & SETH LEVINSON - PROVISION: 51 MIO: Die beiden Brüder haben mit ihrer Agentur 'ACES' den Weg nach ganz oben in der Welt des Baseballs geschafft. Zu ihren Top-Deals gehören der Sechs-Jahres-Vertrag von Chicago-Cubs-Pitcher Jon Lester in Höhe von 155 Millionen US Dollar und der Vertrag von Red-Sox-Spieler Dustin Pedroia über acht Jahre und rund 110 Millionen Dollar © Getty Images

RANG 6: CASEY CLOSE - PROVISION: 63 MIO: Als ehemaliger Profi bei den Michigan Wolverines hat sich Close (ganz rechts) zunächst als Spieler, später dann als Berater einen Namen gemacht. Für 'Excel Sports Management' berät er über 30 Baseball-Profis, darunter den viermalige MLB-All-Star Freddie Freeman © Getty Images

RANG 5: MINO RAIOLA - PROVISION: 70,3 MIO: Durch den Transfer von Zlatan Ibrahimovic von Ajax zu Juventus Turin im Jahr 2004 wurde Raiola erstmals medial bekannt. Seitdem wechselte der Schwede noch sechsmal den Verein. Weitere bedeutende Transfers, an denen Raiola beteiligt war, waren die von Mario Balotelli zu ManCity und AC Mailand sowie der damalige Rekordtransfer von Paul Pogba für 105 Millionen Euro zu Manchester United © Mpx Images

RANG 4: JEFF SCHWARTZ - PROVISION: 72,5 MIO: Der Gründer von 'Excel Sports Management' ist im fünften Jahr in Folge der weltweit mächtigste Spielerberater im Basketball. NBA-Stars wie Kevin Love (Bild), Nikola Jokic und Jamal Murray lassen sich von Schwartz beraten. Seine Deals umfassen ein Volumen von knapp zwei Milliarden US Dollar © Getty Images

RANG 3: JORGE MENDES - PROVISION: 118 MIO: Mit seiner Firma 'Gestifute' repräsentiert er die Superstars Cristiano Ronaldo, James Rodriguez und Angel die Maria. Laut "Forbes" hat er bereits Transfers von zusammengerechnet über einer Milliarde Euro vermittelt. Der jüngste Mega-Transfer, an dem der Portugiese beteiligt war, war der Wechsel von Joao Félix zu Atlético Madrid © Getty Images

RANG 2: SCOTT BORAS - PROVISION: 118,8 MIO: Er ist der einflussreichste Spielerberater in den USA. Die Verträge, die er bereits abgeschlossen hat, liegen jenseits der zwei Milliarden Dollar. Es ist also nicht überraschend, dass seine Agentur 'Boras Corporation' die weltweit erfolgreichste Beraterfirma im Baseball ist. Der erfolgreichste Deal war Bryce Harpers 330-Millionen-Vertrag mit den Philadelphia Phillies © Getty Images