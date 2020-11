Wiencek und Duvnjak befeuern WM-Debatte: "Das ist zu gefährlich"

"In dieser Situation in der Welt verstehe ich nicht, warum wir alle Spieler und den Staff und was-weiß-ich dahin fliegen sollten, um unbedingt ein Großturnier zu spielen", sagte Palmarsson im Handball-Podcast Kreis ab . Und Duvnjak meinte: "Das ist zu gefährlich."

Pekeler und Berater sehen WM kritisch

Damit bekommt das in Teilen unwürdige Geschacher der Klubs und Verbände um Spiele und Termine eine neue Dimension, der Protest der Profis dürfte den Handlungsdruck bei den Entscheidern jedenfalls verschärfen. "Wir sind diejenigen, die auf der Platte stehen. Und wir werden leider in solche Gespräche nicht einbezogen, ob es sinnvoll ist oder nicht", sagte Wiencek und stellte unmissverständlich klar: "Meiner Meinung nach ist das nicht sinnvoll."

Hanning verteidigt WM

Neben Wiencek und Pekeler hielten sich die deutschen Nationalspieler mit öffentlicher Kritik an dem Mammut-Turnier mit 32 Teams bislang merklich zurück. DHB-Kapitän Uwe Gensheimer verwies noch am Wochenende auf die enorme "Strahlkraft der Nationalmannschaft, um unsere Sportart zu repräsentieren" - doch die Frage, ob diese Strahlkraft den hohen Preis (gesundheitliche Risiken) rechtfertigt, dürfte bei den WM-Diskussionen in den kommenden Tagen und Wochen in den Mittelpunkt rücken.