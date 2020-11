Nicklas Bendtner erwischte Buffon und Pirlo beim Rauchen

Nicklas Bendtner erinnert sich in einem Interview an seinen ersten Tag bei Juventus Turin zurück. Der begann durchaus kurios.

Bendnter: In jedem Klub wird geraucht

Dagegen sei es in England zu einer "riesigen Geschichte" gemacht worden, als Enfant terrible Mario Balotelli nachgesagt wurde, in der Kabine zu rauchen. "In jedem Klub, in dem ich gespielt habe, haben Spieler geraucht", erklärte Bendtner.