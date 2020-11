Verfassungsschutzpräsident Kramer warnt vor Radikalisierung der Hooligan-Szene

Frankfurt/Main (SID) - Der thüringische Verfassungsschutzpräsident Stephan Kramer warnt vor einer weiteren Radikalisierung der rechten Hooligan- und Kampfsportszene. "Es wird sich weiter radikalisieren und wir werden vermutlich in den nächsten Wochen und Monaten noch mehr schlimme Auseinandersetzungen auf den Straßen erleben," sagte Kramer im Deutschlandfunk.

Nach ersten Erkenntnissen der Behörden seien rechtsextreme Hooligans und Kampfsportler auch an den gewaltsamen Protesten gegen die Corona-Maßnahmen am 7. November in Leipzig beteiligt gewesen. "Wir können jetzt schon sagen, dass die bundesweite Hooligan-Szene dort sehr deutlich vertreten gewesen ist und zwar als Rammbock, als Sperrspitze, um insbesondere die Polizeiabsperrung zu überwinden", sagte Kramer.