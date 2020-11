Nationalmannschaft: PK mit Löw und Neuer vor Spanien im Liveticker

Das DFB-Team will in der Nations League in Spanien den Gruppensieg perfekt machen. Welchen Plan hat Joachim Löw für die Partie? Die Pressekonferenz im LIVETICKER.

Am Dienstag empfängt Spanien in Sevilla die DFB-Elf. Es geht um nicht weniger als den Gruppensieg ( Nations League: Spanien - Deutschland, Dienstag 20.45 Uhr im LIVETICKER )

+++ Löw über die Meldung, dass zwei Ukraine-Spieler positiv getestet wurden +++

+++ Setzt Sie das Interview von Bierhoff unter Druck? +++

+++ Was sagen Sie zur Taktik? +++

Es ist wichtig, dass wir auf mögliche Situationen reagieren können. In manchen Systemen gibt es Vorteilen, je nachdem was man will. Gegen Spanien in Stuttgart sind wir absolutes Risiko gegangen. Das ist auch die Chance zu sehen, solch eine Mut mal zu zeigen. Es war ei guter Lerneffekt. Wenn man es gegen Spanien über 900 Minuten macht, dann ist es sehr gefährlich. Wir müssen die Balance finden zwischen frühem Pressing und einer guter Organisation. Gegen die Ukraine hatten wir auch mal Probleme.