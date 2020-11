"Trainer, der mir vertraut" - Götze lobt PSV-Coach Schmidt

Unter Lucien Favre war der 28-Jährige in seiner letzten Saison bei Vize-Meister Borussia Dortmund lediglich zu 15 Bundesligaeinsätzen gekommen, nur ein einziges Mal stand Götze 90 Minuten lang auf dem Platz. In Eindhoven gelangen dem offensiven Mittelfeldspieler in sechs Begegnungen schon drei Tore.