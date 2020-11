BVB: Auf Youssouffa Moukoko wartet jetzt der größte Gegner

Am Freitag feiert Youssoufa Moukoko seinen 16. Geburtstag. Ab dann darf er laut extra angepasster DFL-Statuten in der Bundesliga spielen .

Von Weltmeistern wie Bundestrainer Joachim Löw bis zu BVB-Kollegen wie Erling Haaland oder internationalen Superstars - alle schwärmen vom außergewöhnlichen Können des in Kamerun geborenen Mittelstürmers, der als 13-Jähriger in der Dortmunder U17 debütierte und seitdem in 81 Pflichtspielen 137 Tore erzielte.

Psychische Komponente wird entscheidend bei Moukoko

Urteile im gnadenlosen Geschäft, wo auch Moukoko im Grunde wie eine Aktie gesehen wird, werden sehr schnell gefällt, oft zu schnell. So rasch man von Machern und Mitrednern in eine Schublade gesteckt wird, zum Beispiel "Hat es nicht geschafft", so schwer ist der Weg dort wieder hinaus. Und so sehr muss man, fernab jeder sportlichen Qualität, dann dafür auch gemacht sein.