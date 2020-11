Kroos kehrt gegen Spanien zurück, Neuer überflügelt Maier

Sevilla (SID) - Manuel Neuer wird zum Abschluss des Länderspieljahres sein 96. Spiel im DFB-Trikot bestreiten und damit zum alleinigen Rekord-Torwart vor Ikone Sepp Maier aufsteigen. Der Kapitän ist für das "Finale" um den Gruppensieg in der Nations League am Dienstag (20.45 Uhr/ARD) in Sevilla gegen Spanien zwischen den Pfosten gesetzt.