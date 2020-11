DFB-Team: Oliver Bierhoff erhöht vor EM Druck auf Joachim Löw

Kurz vor dem möglichen Gruppensieg in der Nations League (ein Punkt gegen Spanien reicht) stellt Nationalmannschafts-Direktor Bierhoff klar, dass es bei der EM 2021 im kommenden Jahr nicht nur um Prestige, sondern auch um die Zukunft des Bundestrainers geht.

Hand in Hand arbeiten die beiden Aushängeschilder der deutschen Nationalmannschaft derzeit daran, dass zuletzt beschädigte Image des DFB wieder aufzupolieren und den DFB-Umbruch voranzutreiben. Diesen trägt Bierhoff mit, aber er will, wie Fußball-Deutschland, Ergebnisse sehen – in Form von begeisterndem Fußball und im besten Fall von Titeln.