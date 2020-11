Polizei beendet illegales Fußballturnier in Oberhausen

Die Polizei schreitet bei einem illegalen Fußballturnier in Oberhausen ein. Rund 100 Spieler haben teilgenommen.

Die Polizei hat am Sonntag in Oberhausen ein illegales Fußballturnier während des Lockdowns beenden müssen. Auf der Platzanlage des SC 1920 und TB Oberhausen an der Mellinghofer Straße hatten sich rund 100 Jugendliche getroffen. Ein Nachbar informierte die Polizei. Dies berichtet der Reviersport.