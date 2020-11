Mayweather soll im Februar in Tokio Ring-Comeback geben

Box-Legende Floyd Mayweather jr. ist offenbar erneut schwach geworden. Der 43 Jahre alte Ex-Weltmeister wird am 28. Februar in den Ring zurückkehren.

Tokio (SID) - Box-Legende Floyd Mayweather jr. ist offenbar erneut schwach geworden. Der 43 Jahre alte Ex-Weltmeister wird am 28. Februar in den Ring zurückkehren. Das gaben die Organisatoren der Veranstaltung "Mega 2021", die in Japans Hauptstadt Tokio stattfinden soll, am Montag bekannt. Gegen wen der lange Jahre dominierende Weltergewichtler kämpfen soll, blieb zunächst unklar.