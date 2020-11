EM-Ticket zum Greifen nah: U21 kann sich gegen Wales 0:7 leisten

Die U21 will das EM-Ticket lösen © 2020 Sport-Informations-Dienst, Köln

Die deutsche U21-Nationalmannschaft kann schon vor dem letzten EM-Qualifikationsspiel am Dienstag den Sekt kalt stellen. Selbst bei einer 0:7-Niederlage gegen Wales wäre dem Team von DFB-Trainer Stefan Kuntz die fünfte EM-Teilnahme in Folge nicht mehr zu nehmen. Anstoß in Braunschweig ist um 18.15 Uhr.