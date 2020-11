FC Liverpool: Jürgen Klopp droht Ausfall von Jordan Henderson

Nächster Schock! Klopp am Rande des Verletzungswahnsinns

Jordan Henderson hat sich am Sonntag beim Länderspiel zwischen Belgien und England (Endstand 2:0) eine Verletzung zugezogen.

Henderson verletzt sich bei England-Spiel

Der Trainer der Three Lions wollte eine Oberschenkel-Verletzung nicht ausschließen.

Genauere Untersuchungen sollen, so Southgate, im Zuge der Rückkehr nach England erfolgen.

Henderson, immerhin Kapitän der Reds, droht somit für das nächste Spiel am Sonntagabend gegen Leicester auszufallen. (FC Liverpool - Leicester City am So. ab 20.15 Uhr im SPORT1-LIVETICKER)