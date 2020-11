Bierhoff erwartet "blauen Himmel" bei EM: "Das schweißt zusammen"

Bis zur Europameisterschaft müsse das neuformierte Team, das am Dienstag (20.45 Uhr/ARD) in Sevilla gegen Spanien um den Gruppensieg in der Nations League spielt, hart um Vertrauen und Unterstützung kämpfen, so Bierhoff: "Realistisch betrachtet muss man einfach sagen, dass es bis dahin schwer wird, die Herzen der Fans zurückzugewinnen."

Dies gelinge am besten mit Siegen, so wie zuletzt in Leipzig gegen Tschechien (1:0) und die Ukraine (3:1), betonte der DFB-Direktor: "Am Ende des Tages müssen wir alle uns an Ergebnissen messen lassen. Das weiß Jogi auch."