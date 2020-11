Golf-Weltrangliste: Masters-Gewinner Johnson festigt Führung

Mit seinem Premierenerfolg beim US Masters hat Johnson den Platz an der Spitze der Golf-Weltrangliste, die er seit dem 24. August anführt, gefestigt.

Frankfurt/Main (SID) - Mit seinem Premierenerfolg beim US Masters hat Dustin Johnson (USA) den Platz an der Spitze der Golf-Weltrangliste gefestigt. Der 36-Jährige, der nur gut hundert Kilometer vom legendären Platz in Augusta aufgewachsen ist, sicherte sich den Sieg mit dem Masters-Rekordergebnis von 268 Schlägen. Der US-Open-Champion von 2016 führt die Rangliste seit dem 24. August an.