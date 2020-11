Ex-Mainzer Sandro Schwarz kritisiert Schnelllebigkeit auf dem Trainerposten

Sandro Schwarz wurde im November 2019 in Mainz entlassen © 2020 Sport-Informations-Dienst, Köln

"Als Trainer konntest du dir früher mehrere Schusswunden erlauben. Und du wurdest nicht so schnell in eine Schublade gesteckt", sagte der 42-Jährige, der derzeit in Russland Dynamo Moskau trainiert, dem kicker. Früher sei die Arbeit "auch medial" noch "inhaltlicher bewertet" worden.