HSV-Idol Uwe Seeler nach Schwächeanfall erneut im Krankenhaus

Die Sorgen um Uwe Seeler reißen nicht ab. Das Idol des HSV musste in der Nacht zu Montag erneut ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Erneut gesundheitliche Sorgen um Fußball-Legende Uwe Seeler: Das Idol des Hamburger SV ist in der Nacht zu Montag wegen eines Schwächeanfalls mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Einen entsprechenden Bericht der Bild -Zeitung kann SPORT1 bestätigen.

Erst im Mai war der Ehrenspielführer der deutschen Nationalmannschaft in seinem Haus in Norderstedt gestürzt und hatte sich eine Operation an der Hüfte unterziehen müssen.