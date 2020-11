Erling Haaland vom BVB: Quarantäne-Pflicht gilt auch in Deutschland

Erling Haaland (r.) bleibt weiter in Quarantäne © 2020 Sport-Informations-Dienst, Köln

Borussia Dortmund muss gegen Hertha BSC wohl ohne Erling Haaland auskommen. Der norwegische Nationalspieler muss sich an die Quarantäne-Pflicht halten.

Die norwegischen Nationalspieler um Dortmunds Stürmerstar Erling Haaland müssen sich auch in Deutschland an die Quarantäne-Pflicht halten. Das bekräftigten der norwegische Fußball-Verband und die zuständigen Behörden. Die Spieler hätten bei ihrer Ausreise zugestimmt, sich bis zum Ablauf der zehntägigen Quarantäne in Isolation zu begeben, hieß es.