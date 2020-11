NBA: James Harden von Rockets zu Kevin Durant und Brooklyn Nets?

Westbrook will Rockets verlassen

James Harden sieht seine Zukunft offenbar nicht mehr bei den Houston Rockets und will wieder an der Seite eines alten Freundes auflaufen. Ein Blockbuster-Deal könnte sich anbahnen.

Wie mehrere ESPN -Reporter berichten, hadert Harden mit einer weiteren Zukunft bei den Rockets , die wohl erneut nicht um den NBA-Titel mitspielen können - und peilt einen Trade an.

Harden wieder an der Seite von Durant?

Denn mit diesem Move würde Harden, MVP von 2018, wieder an der Seite seines Kumpels Kevin Durant auflaufen können - was in Hardens Überlegungen offenbar eine größere Rolle spielt!