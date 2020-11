100 Touchdown-Pässe in 40 Spielen: Mahomes knackt Bestmarke

Köln (SID) - Quarterback Patrick Mahomes von den Kansas City Chiefs hat in der US-Footballliga NFL Geschichte geschrieben. Der Super-Bowl-MVP warf beim 33:31 gegen die Carolina Panthers am neunten Spieltag den 100. Touchdown-Pass seiner Karriere - in nur 40 Partien. Damit ist Mahomes der Spieler, der diese Bestmarke in der Liga als Schnellster erreichte.