Olympia: Spiele in Tokio 2021 wohl doch mit Fans

Thomas Bach ist zuversichtlich, dass die Olympischen Spiele in Tokio vor Fans stattfinden können. Sie sollen mit einem Impfstoff versorgt werden - sofern es ihn gibt.

IOC-Präsident Thomas Bach plant bei den Olympischen Spielen im kommenden Sommer in Tokio nun doch mit Fans in den Arenen.

Er sei "sehr, sehr zuversichtlich, dass wir Zuschauer in den Stadien haben werden", sagte der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees am Rande eines Treffens mit Japans Premierminister Yoshihide Suga in Tokio.