NFL: Cardinals siegen nach Hail Mary von Kyler Murray auf DeAndre Hopkins

In einem Wahnsinns-Spiel gegen die Buffalo Bills warf Quarterback Murray in den letzten Sekunden des Spiels aus rund 43 Yards eine Hail Mary Richtung Endzone - wo Hopkins zwei (!) Sekunden vor Spielende den Touchdown zum 32:30-Sieg der Cardinals fing!

Murray macht zwei Touchdowns selbst

Cardinals gleichauf mit Rams und Seahawks

In der AFC West sind die Bills trotz der Niederlage mit einer 7:3-Bilanz an der Tabellenspitze.

Die weiteren Ergebnisse in der Übersicht:

Cleveland Browns – Houston Texans 10:7

New York Giants – Philadelphia Eagles 27:17

Detroit Lions – Washington Football Team 30:27

Carolina Panthers - Tampa Bay Buccaneers 23:46

Green Bay Packers - Jacksonville Jaguars 24:20

New York Giants - Philadelphia Eagles 27:17

Las Vegas Raiders - Denver Broncos 37:12

Miami Dolphins - Los Angeles Chargers 29:21

New Orleans Saints - San Francisco 49ers 27:13

Pittsburgh Steelers - Cincinnati Bengals 36:10

New England Patriots - Baltimore Ravens 23:17