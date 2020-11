FC Liverpool trauert um Ray Clemence - Klopp würdigt früheren Keeper

Jürgen Klopp würdigte Jay Clemence als einen der "Grundsteine, auf denen so viele Erfolge dieses Klubs aufbauten".

Am Sonntag erlag der langjährige Torhüter des FC Liverpool einem Krebsleiden. Er wurde 72 Jahre alt.

"Dies ist ein äußerst trauriger Moment für alle, die mit dem FC Liverpool verbunden sind, und wir, das derzeitige Team und das Management, senden der Familie unsere ganze Liebe", erklärte der aktuelle Liverpool-Coach Klopp in einem Statement auf der Klub-Webseite.

Klopp würdigt früheren Liverpool-Keeper Clemence

In der erfolgreichen Zeit der Reds in den 1970er Jahren stand Clemence zwischen den Pfosten, unter den Trainern Bill Shankly und Bob Paisley holte Clemence mit dem LFC fünf englische Meistertitel. Zudem gewann er zwischen 1977 und 1981 dreimal den Europapokal der Landesmeister. In elf Jahren für die Reds bestritt er 665 Spiele und verpasste nur sechs Erstligapartien. 1981 wechselte Clemence zu Tottenham Hotspur, wo er 1988 seine Karriere beendete.