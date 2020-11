Erster Sieg für Bondscoach de Boer - Bosnien steigt ab

Die Niederlande schießen in der Nations League Bosnien-Herzegowina in Liga B. Für die Elftal ist es der erste Erfolg unter dem neuen Bondscoach Frank de Boer.

Oranje bezwang am vorletzten Spieltag der Nations League Bosnien-Herzegowina mit 3:1 (2:0) und wahrte damit die Chance auf den Gruppensieg in der Staffel A1. Die Bosnier um den Ex-Schalker Sead Kolasinac stehen dagegen schon vor der letzten Partie am Mittwoch (20.45 Uhr) gegen Italien als Absteiger fest.