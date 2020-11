Fortunas Karaman trifft erneut für die Türkei

Die Türkei beendet in der Nations League eine lange Durststrecke. Beim Erfolg gegen Russland ist auch Fortuna-Profi Kenan Karaman unter den Torschützen.

Auch dank Kenan Karaman von Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat die Türkei am fünften Nations-League-Spieltag den ersten Sieg eingefahren.

Beim 3:2 (2:1) über das zuvor ungeschlagene Russland traf der 26-Jährige zum zwischenzeitlichen 1:1 (26.), das Tor zum 3:1 markierte der ehemalige Frankfurter Cenk Tosun per Foulelfmeter (52.).

Für den gebürtigen Stuttgarter Karaman war es das vierte Länderspieltor. Schon am 7. Oktober hatte er beim 3:3 gegen Deutschland in Köln getroffen, vier Tage später war er auch im Hinspiel gegen Russland (1:1) erfolgreich. In der 2. Fußball-Bundesliga hat er bislang zwei Saisontore für die Fortuna erzielt.