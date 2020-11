ATP Finals: Thiem gewinnt gegen Vorjahressieger Tsitsipas

US-Open-Sieger Dominic Thiem startet bei den ATP Finals mit einem Sieg. In der Neuauflage des Endspiels von 2019 bezwingt Thiem Stefanos Tsitsipas.

US-Open-Sieger Dominic Thiem hat sich bei den ATP Finals in einer Neuauflage des Endspiels von 2019 durchgesetzt.

Der 27 Jahre alte Österreicher schlug Vorjahreschampion Stefanos Tsitsipas (22) aus Griechenland im Auftaktmatch in London am Sonntag 7:6 (7:5), 4:6, 6:3 und übernahm in der Vorrundengruppe "London 2020" vorerst die Führung.