Xabi Alonso: Ex-Bayern-Spieler startet als Trainer durch

Drei Jahre später gilt Alonso tatsächlich als eines der größten Trainer-Talente. Der ehemalige Stratege hat die zweite Mannschaft von Real Sociedad in seinem zweiten Jahr in die Spitzengruppe der dritten spanischen Liga geführt. Bis Samstag war das Team aus San Sebastian noch ungeschlagen und Tabellenführer, nach dem 1:2 gegen SD Amorebieta steht mit einem Nachholspiel in der Hinterhand Tabellenplatz drei zu Buche.

Alonso, 114-maliger spanischer Nationalspieler, soll die Reserve des aktuellen Erstliga-Spitzenreiters nach Rang fünf in seiner Premierensaison und trotz mehrerer Abgänge im Sommer in die zweite Liga führen und begeistert seine Akteure.

Alonso "hat Talent nicht verloren"

Guardiola, Ancelotti und Benitez als Lehrmeister

Nun will Alonso in die Fußstapfen seines ehemaligen Trainers treten. "Ich wollte Guardiolas Geheimnisse herausfinden", begründete der 38 Jahre alte Ex-Profi seinen Wechsel zum FC Bayern im Jahr 2014 im Interview mit The Athletic. Bei seinen weiteren Stationen in Liverpool und bei Real Madrid lief der ehemalige Nationalspieler zudem unter Rafael Benitez, José Mourinho und Carlo Ancelotti auf. Alonso hat also bei den Besten gelernt.