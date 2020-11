Handball-Chaos: Bob Hanning mit kurioser neuer Idee

Die steigende Zahl von Corona-Infektionen und die wachsende Kritik an der Mammut-WM im Januar bestimmen die aktuelle Debatte im Handball.

DHB-Vizepräsident Bob Hanning hat in seiner Funktion als Geschäftsführer der Füchse Berlin einen kuriosen Vorschlag unterbreitet, um dem drohenden Terminchaos Herr zu werden.

Bei den Füchsen habe man sich laut Hanning bereits Gedanken gemacht, "ob wir mit zwei Teams antreten sollten. Eines für die Bundesliga und eines, das in Europa antritt, um die Belastungen dementsprechend steuern zu können." Eine Chance zudem, dass im Falle einer Corona-Infektion eines Spielers möglicherweise immer noch ein zweites Team parat steht.

HBL droht wegen WM Terminchaos

Die Liga steckt angesichts einer steigenden Zahl von Corona-Infektionen in einem Tag für Tag größer werdenden Terminchaos, zudem soll in zwei Monaten in Ägypten eine WM gespielt werden.