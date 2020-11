Formel 1: George Russell wütet wegen Verhältnissen beim Türkei-GP

George Russell ist mit den Bedingungen am Rennwochenende in Istanbul nicht einverstanden. Der Williams-Pilot übt harte Kritik und erklärt die vielen Dreher.

George Russell hat nach dem Formel-1-Rennen in Istanbul harte Kritik an den Verhältnissen rund um das spektakuläre Rennwochenende in der Türkei geübt.

"Es gibt andere Kategorien, wenn man Chaos und ein Gemetzel sehen will und Fahrer, die wie Idioten aussehen", wetterte der Jungspund und stellte klar: "In der Formel 1 geht es um die besten Autos, die besten Fahrer und die besten Teams auf den besten Strecken. [...] Das war an diesem Wochenende nicht so."