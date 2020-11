THW Kiel bleibt Tabellenführer Rhein-Neckar Löwen auf den Fersen

THW Kiel hält Anschluss an Rhein-Neckar Löwen © 2020 Sport-Informations-Dienst, Köln

Rekordmeister THW Kiel hält in der Bundesliga Anschluss an Tabellenführer Rhein-Neckar Löwen. Der Titelverteidiger setzte sich in Düsseldorf beim Bergischen HC mit 32:27 (15:15) durch und rückte mit einem Spiel weniger als die Mannheimer mit zwei Pluspunkten Rückstand vom dritten auf den zweiten Platz vor.