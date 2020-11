2. Bundesliga: FC St. Pauli produziert Trikot künftig selbst

Anzeige

St. Pauli produziert seine Trikots in Zukunft einfach selbst © Imago

Der FC St. Pauli findet keinen Sportartikelhersteller, der seinen Ansprüchen genügt - und produziert seine Trikots daher in Zukunft einfach selbst.

"Alles muss man selber machen"

Das ist das Motto, mit dem der FC St. Pauli im deutschen Profifußball neue Wege gehen und neue Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit setzen will.

Wie der Zweitligist aus Hamburg am Sonntag bekannt gab, werde man in Zukunft die Trikots seiner Mannschaft in Eigenproduktion selbst herstellen. Schon in der Saison 2021/22 sollen die Kicker in den neuen Jerseys auflaufen.

"Seit 2018 arbeitet der FC St. Pauli an dem Projekt, suchte alternativ aber auch nach einem Ausrüster, der Performance-Kleidung nachhaltig und transparent herstellt und fair handelt", heißt es in einer Pressemitteilung. Weil kein externer Anbieter den Kriterien des FC St. Pauli vollumfänglich gerecht werden konnte, werde der Verein die Produktion in Zukunft selbst übernehmen. Wie gesagt, alles muss man selber machen. Mit der Marke "DIIY" (abgeleitet von DIY, Do it yourself) wolle man die "nachhaltigste Teamsportkollektion der Welt" produzieren.

Pauli-Boss: Gemeinsam gegen jede Krise