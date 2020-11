Frauen-Bundesliga: FC Bayern München - VfL Wolfsburg im LIVETICKER

In der Frauen-Bundesliga empfängt Tabellenführer FC Bayern München Verfolger VfL Wolfsburg. Wer setzt sich durch? SPORT1 begleitet die Partie im LIVETICKER.

Wenn am Sonntag um 14 Uhr in der Frauen-Bundesliga das Duell zwischen dem FC Bayern München und dem VfL Wolfsburg steigt, kommt es zum Duell der Superlative.

Die Münchnerinnen liegen an der Tabellenspitze, und das mit der Maximalausbeute von acht Siegen aus acht Spielen und 26:0 Toren. Die Wölfinnen sind ebenfalls ungeschlagen, liegen zwei Punkte dahinter. ( Service: Tabelle der Frauen-Bundesliga )

+++ Riesenchance zum 4:0! +++

53. Minute: Zadrazil bringt den Ball von der rechten Seite flach in den Strafraum. Lohman ist zentral völlig frei, schießt aber weit über das Tor.

+++ Rolfö verpasst Anschluss +++

51. Minute: Es geht Schlag auf Schlag! Hegering verzieht einen Schuss von der Strafraumgrenze. Im Gegenzug ist Rolfö nach einer Flanke zur Stelle, schießt jedoch knapp am Tor vorbei.

+++ Bayern schockt Wolfsburg direkt nach der Pause!

47. Minute: War das schon die Vorentscheidung? Glas gewinnt den Ball und schickt Bühl steil. Die setzt sich robust gegen Janssen durch und zieht in den Strafraum ein. Dort legt sie auf den zweiten Pfosten zu Beerensteyn rüber, die zum 3:0 einschiebt!

+++ Zwei Wechsel bei Wolfsburg +++

46. Minute: Wolfsburg tauscht in der Pause doppelt. Rolfö und van de Sanden kommen neu in die Partie, Saevik und Jakabfi bleiben draußen. Es geht weiter!

+++ Halbzeit +++

+++ Wolfsburg gibt nicht auf +++

+++ Hegering erhöht für die Bayern! +++

43. Minute: Eine Standardsituation bringt das 2:0! Magull bringt einen Freistoß von der linken Seite mit Schnitt in Richtung Tor. In der Mitte löst sich Hegering und kommt mit dem gestreckten Bein an den Ball. Torhüterin Kiedrzynek ist chancenlos.