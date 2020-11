Dayot Upamecano zum FC Bayern? Das sagt Ralf Rangnick im Doppelpass

Dayot Upamecano wird immer wieder mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht.

"Dass die Bayern diesen Spieler gut kennen, davon kann man ausgehen", sagte der Rangnick. Ob er schon für Bayern bereits sei? "Warum nicht? Rein physisch haben auch die Bayern in den direkten Duellen schon gesehen: "Weglaufen tut ihm keiner." Der hochveranlagte Verteidiger habe im Spiel nach vorne zwar noch "den ein oder anderen Risikoball" zu viel drin, was er aber er "sicher in den nächsten Jahren noch lernen" wird.