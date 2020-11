Ramos stellt Länderspiel-Europarekord auf - Matthäus Siebter

Basel (SID) - Sergio Ramos, Kapitän der spanischen Fußball-Nationalmannschaft, hat am Samstag beim 1:1 im Nations-League-Gruppenspiel in Basel gegen die Schweiz (1:1) mit 177 Partien den italienischen Ex-Nationaltorhüter Gianluigi Buffon (176 Einsätze) als Länderspiel-Europarekordler abgelöst. Allerdings verschoss der Star von Real Madrid zwei Elfmeter gegen die Eidgenossen. Am Dienstag (20.45 Uhr/ARD) treffen die Iberer am letzten Spieltag der Nations-League-Gruppenphase auf Deutschland.