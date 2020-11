Formel 1: Zwei Unfälle vor GP in Türkei von Giovinazzi und Russell

Die nasse Strecke in Istanbul hat bereits vor dem Start des Großen Preis der Türkei für chaotische Bedingungen gesorgt.Bei der Fahrt aus der Boxengasse in der Startaufstellung setzte Formel-1-Pilot Antonio Giovinazzi seinen Alfa Romeo direkt einmal in den Kies.Williams-Pilot George Russell krachte derweil in die Mauer beim Boxenstopp-Eingang. Der Brite funkte, dass er "im Fußgängertempo unterwegs war, das ist lächerlich". Russell wird nach dem Unfall aus der Boxengasse starten.Der Regen hat kurz vor dem Start zwar merklich nachgelassen, doch der sowieso kaum vorhandene Grip auf der Strecke könnte im Rennen zu chaotischen Verhältnissen führen.