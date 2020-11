Cathy Hummels über ihre Depressionen und den Umgang mit diesen

Cathy Hummels spricht offen über ihre Depressionen und den Umgang mit diesen. Die Frau von BVB-Star Mats Hummels will helfen, das Thema zu enttabuisieren.

Cathy Hummels hat in einem Interview mit den Ruhr Nachrichten offen über ihre Depressionen und dem Umgang mit diesen gesprochen.

Hummels "wollte nicht mehr leben"

Heute geht es ihr deutlich besser, auch weil sie die Hoffnung auf Besserung nie verloren hat. "Irgendwie hatte ich trotzdem immer ein Fünkchen Hoffnung", sagte Hummels und fügte an: "Jetzt kann ich durch meine Geschichte anderen Mut machen, weil ich wieder gesund bin."

Nicht nur in ihrem Buch, sondern auch in zahlreichen Instagram-Videos thematisiert die 32-Jährige die Krankheit. Damit will sie helfen, "das Thema der Depression zu enttabuisieren".