AEW: Jade Cargill wird Shaquille O'Neals Wrestling-Partnerin

Jade Cargill legte sich bei AEW Dynamite mit Cody Rhodes an © AEW

Jade Cargill war Basketball-Talent, Fitness-Model und ist Freundin eines MLB All Stars. Nun soll sie bei AEW mit Shaquille O'Neal in den Ring steigen.

Shaquille O'Neal, der einstige NBA-Superstar und Weggefährte des verstorbenen Kobe Bryant bei den Los Angeles Lakers, ist auf dem Weg in den Wrestling-Ring.

Wer aber ist die Überbringerin, die mit dieser Nachricht beim WWE-Rivalen All Elite Wrestling die nationale Showkampf-Bühne betrat?

Jade Cargill, die als Vorbotin von Shaq in dieser Woche ihr Debüt bei der TV-Show Dynamite feierte , war bis dahin auch den meisten Fans kein Begriff. AEW hat offensichtlich vor, das nachhaltig zu ändern.

AEW gibt Jade Cargill Langzeitvertrag

Ein Grund, warum die 1,77 Meter große Cargill nun in die Story um Shaq eingeflochten wird: Sie hat selbst einen Basketball-Hintergrund, spielte an der Jacksonville University, war dort in ihrem Abschlussjahr beste Rebounderin und auch die Spielerin mit den meisten Steals.