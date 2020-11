Michael van Gerwen und Worsley streiten - Rauswurf nach Ratten-Beleidigung

Doch was war passiert? Beide Darts-Profis äußerten sich nach den Vorfällen in ausführlichen Statements. Beginnen wir mit Worsley. Dieser erklärte, dass er bereits am Mittwoch versehentlich einen Drink auf sein Oberteil geschüttet habe und dann während eines Spiels das Shirt wechseln musste. Von dem Turnier-Direktor habe er daraufhin eine Ansage bekommen, dass dieses während des Spiels und beim Eintragen ins Scoreboard nicht genehmigt sei.

Für ihn sei die Sache abgehakt gewesen - ehe er sah, dass jemand aus Van Gerwens Lager in einem T-Shirt und Jeans am Scoreboard Einträge machte. Er habe sich ungerecht behandelt gefühlt und den Turnier-Direktor darauf angesprochen. Dies sei van Gerwen offenbar zu Ohren gekommen.

"Ich gebe zu, dass ich ihn eine Ratte nannte"

"Heute kommt dann MVG an den Tisch und macht mich an, will wissen, warum ich ihn angeschwärzt habe, beleidigt mich und versucht mich einzuschüchtern: 'Ratte, Ratte, Ratte, Ratte' und so weiter." Er habe versucht sich zu erklären. Offenbar folgte ihm van Gerwen sogar nach draußen, als er zum Rauchen ging. Daraufhin habe er ihn geschubst. "Er hat mich bei der PDC angezeigt, obwohl er mich provoziert hat." Die PDC habe nicht einmal mit beiden Seiten gesprochen, ehe sie ihn rauswarf: "Wo ist das fair?"