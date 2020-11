Löw über EM-Gegner Ungarn: "Muss man erst bespielen und besiegen"

Löw schaute sich Ungarns dramatischen 2:1-Sieg im Playoff-Duell gegen Island am vergangenen Donnerstag am Fernseher an. Ihm habe es "imponiert", so Löw, "wie die Ungarn in den letzten fünf Minuten daran geglaubt haben, das Spiel noch zu kippen - was sie am Ende ja auch geschafft haben."