Motorsport, WEC: Toyota holt LMP1-Titel - Porsche feiert Sieg in Bahrain

Der Toyota TS050 HYBRID gab in Bahrain seine Abschiedsvorstellung © Imago

Beim letzten WEC-Rennen mit Hybrid-Fahrzeugen triumphiert ein ehemaliger Formel1-Pilot. Zum Abschluss in Bahrain feiert Porsche in der GTE Pro einen Doppelsieg.

Das Trio setzte sich in der Klasse LMP1 im letzten Rennen der Saison in Bahrain mit einem Start-Ziel-Sieg gegen die Markenkollegen Sebastien Buemi, Kazuki Nakajima und Brendon Hartley durch, die sich auch in der Gesamtwertung mit Platz zwei zufrieden geben müssen.