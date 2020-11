Trotz Coronafällen: DFB-Gegner Schweiz und Spanien dürfen spielen

Auch das Duell zwischen der Schweiz und Spanien am hat nach positiven Corona-Tests erst wenige Stunden vor dem geplanten Anstoß grünes Licht bekommen.

Basel (SID) - In der Fußball-Nations-League hat auch das Duell zwischen Deutschlands Gruppengegnern Schweiz und Spanien am Samstagnachmittag nach positiven Corona-Tests erst wenige Stunden vor dem geplanten Anstoß grünes Licht bekommen. Das teilte der Schweizer Fußball-Verband (SFV) mit, nachdem eine neue Testreihe am Spieltag keine weiteren Infektionen ergeben hatte.