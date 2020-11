Deutschland vs. Ukraine: Manuel Neuer stellt Rekord von Sepp Maier ein

Der CHECK24 Doppelpass mit Ralf Rangnick und Bibiana Steinhaus am Sonntag ab 11 Uhr im TV auf SPORT1

Manuel Neuer steht im Nations-League-Spiel gegen die Ukraine in der Startaufstellung der deutschen Fußball-Nationalmannschaft und absolviert damit sein bereits 95. Länderspiel (Nations League: Deutschland - Ukraine ab 20.45 Uhr im LIVETICKER).

Seine Premiere in der DFB-Auswahl hatte Neuer am 2. Juni 2009 im Rahmen einer Asienreise gefeiert. Beim 7:2-Erfolg in Dubai gegen die Vereinigten Arabischen Emirate ließ sich der damals 23-Jährige allerdings bei zwei Distanzschüssen bezwingen. Im Durchschnitt kassierte Neuer indes weniger als ein Gegentor pro Spiel.