Borussia Mönchengladbach und TV-Gelder-Debatte: Geschäftsführer Schippers mit Klartext

In der Debatte über die Verteilung der TV-Gelder meldet sich auch Borussia Mönchengladbach zu Wort. Für Geschäftsführer Stephan Schippers muss "gute Arbeit" belohnt werden wie bisher.

In der laufenden Diskussion über die künftige Verteilung der Fernsehgelder im deutschen Profifußball hat Borussia Mönchengladbachs Geschäftsführer Stephan Schippers Kritik an der derzeitigen Verfahrensweise zurückgewiesen.

"Wenn wir gute Arbeit nicht mehr belohnen, weil wir die TV-Gelder unabhängig von der Tabelle verteilen, dann ist das aus unserer Sicht nicht der zukunftsweisende Weg", sagte Schippers in einem Interview auf der Homepage des Champions-League-Teilnehmers: "Gleichmacherei konterkariert das Leistungsprinzip und den Wettbewerb."

Gladbach will festhalten an TV-Gelder-Verteilungsschlüssel

Mönchengladbachs Rückkehr in den Kreis der deutschen Topteams führte Schippers als Beleg für seine Position gegen Veränderungen am momentanen Verteilungsschlüssel an.