MotoGP: Marc-Marquez-Bruder Alex mit Sturz vor Valencia-Rennen

Das sieht übel aus: Alex Marquez schleudert es nach seinem Abflug beim Qualifying in Valencia durch die Luft © twitter@motogp

Marc Marquez' Bruder Alex stürzt beim Qualifying in Valencia schwer, beweist aber Nehmerqualitäten. Der MotoGP-Crash erinnert an seinen eigenen Horror-Abflug.

Marc Marquez' drei Jahre jüngerer Bruder Alex hat beim Qualifying zum MotoGP-Rennen von Valencia (So., 14 Uhr) einen heftig anzuschauenden Sturz hingelegt. Der Motorrad-Rookie verlor auf dem Rundkurs bereits nach neun Minuten in Kurve 11 die Kontrolle über seine Honda, flog in hohem Bogen ab.