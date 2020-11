EM-Quali: DBB-Frauen weiter auf Kurs

Die deutschen Basketballerinnen bleiben in der Qualifikation zur EM 2021 auf Kurs.

Köln (SID) - Die deutschen Basketballerinnen bleiben in der Qualifikation zur EM 2021 auf Kurs. Das Team des neuen Bundestrainers Walt Hopkins gewann ohne den an COVID-19 erkrankten WNBA-Star Satou Sabally in der Gruppe I gegen das weiter sieglose Schlusslicht Nordmazedonien 74:59 (29:33).